ATENTADO

Homem morre ao explodir bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília

Servidores e ministros foram retirados do local por conta das explosões

“O homem tentou se aproximar do STF e ao ser abordado explodiu as bombas contra o próprio corpo”, relatou uma fonte da Corte à revista Veja. O esquadrão antibombas foi acionado e está no local analisando a situação. Até o momento, a motivação e a identidade do autor das explosões ainda não foram confirmadas oficialmente.

Em nota, o STF declarou que os servidores e ministros foram retirados do prédio por conta do barulho das explosões: “Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades". Os estouros ocorreram no final da sessão da corte.