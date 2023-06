Criador do 'Carros de baiano' viu assassino e conseguiu dar pista à polícia

Diego Henrique, administrador da página "Carros de baiano", balbuciou a um policial militar o nome de quem acreditava ser o autor do ataque que o matou nesta sexta-feira (2). As informações são do site Metrópoles.



A delegada Nilze Baptista Scapulatiello, que investiga o crime, revelou que o Diego foi colocado na ambulância ainda consciente e tentou descrever o homem que efetuou os disparos.



“Ele deu um pré-nome, disse que achava que era uma pessoa. Ele balbuciou algumas palavras”, afirmou Nilze.