Criança de 2 anos morre após ficar 6 horas esquecida em van escolar em SP

Uma criança de dois anos morreu após ser esquecida durante seis horas no interior de uma van escolar, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. O motorista deixou o veículo de manhã, em um estacionamento, sem perceber que a criança estava no interior. À tarde, quando retornou para pegar a van, encontrou o bebê desfalecido, devido ao forte calor e falta de circulação de ar.



O motorista levou a criança para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, conhecido como "Pronto-Socorro Vermelhinho", mas ela já chegou sem vida. O chefe da segurança do hospital acionou a Polícia Militar. Aos policiais, o motorista disse que estava levando a criança para a escola, mas esqueceu de desembarcar a vítima, deixando-a trancada na van.