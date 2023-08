Criança morre após brincar com calcário na fazenda da família

Um menino de 7 anos morreu na manhã desta quinta-feira (3) após brincar com uma carga de calcário que seria usada na fazenda da família. O caso foi em Ipiranga, no Paraná.



Segundo o tio da criança, o menino ficou sufocado após inalar o pó do calcário. A causa da morte não foi especificada, segundo informações do G1.



O pai chegou a prestar os primeiros atendimentos ao garoto e tentou o levar até o hospital municipal, mas a criança morreu no caminho.