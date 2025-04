POLÍCIA INVESTIGA

Criança morre com suspeita de envenenamento após comer ovo de Páscoa recebido de presente

Ovo foi entregue por motoboy como presente anônimo

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 12:28

Ovo de Páscoa Crédito: Reprodução

Uma criança de sete anos morreu e outras duas pessoas da mesma família estão internadas em estado grave após consumirem um ovo de Páscoa suspeito em Imperatriz, no Maranhão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como possível envenenamento. As informações são do G1.>

De acordo com informações repassadas pelo pai da vítima à polícia, o ovo foi entregue por um motoboy na noite da última quarta-feira (16) como se fosse um presente. A embalagem continha um bilhete com os dizeres: "Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa". A identidade do remetente permanece desconhecida. >

Minutos após consumirem o chocolate, a criança, sua irmã e a mãe começaram a passar mal. O pai, que é ex-marido da mãe e mora em uma casa vizinha, prestou os primeiros socorros, mas a criança não resistiu. A irmã e a mãe seguem internadas na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz. >