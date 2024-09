IMAGENS FORTES

Criança sai correndo de restaurante e morre atropelada

Uma criança saiu correndo de um restaurante e foi atingida por um carro. A vítima era um menino de dois anos, que morava m Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá (SP). Pessoas que estavam no local ficaram em choque com o acidente.

Segundo apuração do g1, o acidente aconteceu na Avenida Santos Dumont, no Sítio Paecara, por volta das 11h48 do último sábado (27). O pai da criança contou que o menino soltou a mão dele e em questão de segundos correu para a rua, sendo atingido em cheio pelo veículo, conforme informações da secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).