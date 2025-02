INVESTIGAÇÃO

Crime organizado está infiltrado em postos de combustível, diz secretário

Inquérito da Polícia Federal vai investigar

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 07:28

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, destacou a infiltração do crime organizado nos postos de combustíveis do país, afirmando que o Estado precisa "reagir" a esse tipo de crime. Para ele, a situação exige ações contundentes, e há uma grande expectativa de que operações integradas entre as polícias estaduais e federais avancem no combate à criminalidade neste setor.>

Segundo Sarrubbo, "há um problema muito grande no Brasil envolvendo postos de combustíveis", com diversas formas de fraude e lavagem de dinheiro. Ele manifestou confiança, afirmando que "temos uma expectativa muito positiva de que vamos avançar". As declarações foram dadas ao Uol.>

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar a atuação do crime organizado nos postos. O trabalho será conduzido pelo Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado, e envolve várias instituições, como a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. >

Em relação às guardas civis metropolitanas (GCMs), Sarrubbo expressou preocupação com a politização do corpo policial em algumas cidades. Ele alertou que as GCMs não devem ter ideologia, pois seu papel deve ser focado na segurança pública. Para o secretário, "preocupa essa politização" e o fato de políticos utilizarem as guardas como "plataformas políticas", o que pode comprometer sua eficiência e integridade.>