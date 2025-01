CONFLITO

Cúpula da igreja Bola de Neve tem racha envolvendo sistema de arrecadação

Viúva do apóstolo Rina denunciou ex-diretor financeiro

A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina e fundadora da Igreja Bola de Neve, denunciou à Justiça, por meio do Ministério Público de São Paulo, supostas irregularidades cometidas por Everton Cesar Ribeiro, ex-diretor financeiro da igreja e proprietário da empresa SIAF Solutions, que presta serviços à igreja. Segundo a defesa de Denise, Everton, juntamente com outros membros do conselho, teria tentado assumir o controle da Bola de Neve de forma irregular e desviado dinheiro. >

Everton nega as acusações. Falando ao Uol, ele explicou o funcionamento do sistema financeiro utilizado pela Bola de Neve, que conta com filiais em mais de 30 países. A acusação central envolve o suposto desvio de valores de 3% a 5% das doações feitas em maquininhas de cartão, algo que Denise e outros ex-pastores alegam. No entanto, Everton argumenta que a taxa retida é muito menor e administrada pelas bandeiras dos cartões e instituições bancárias, não por ele ou sua empresa.>

A defesa de Denise também afirmou que Everton retirou documentos e um computador da sede da igreja sem justificativa, além de dificultar a transparência dos contratos com empresas associadas a ele. Everton nega que tenha retirado um computador da igreja, afirmando que o notebook em questão era pessoal e que nunca houve um pedido formal de Denise para tal ação.>

De acordo com o advogado de Everton, não há processo formal contra ele e o Ministério Público informou que o caso está em segredo de justiça. A SIAF Solutions, fundada por Everton em 2007, fornece um software de gestão financeira para igrejas, incluindo a Bola de Neve, com o objetivo de controlar a arrecadação das maquininhas de cartão. A empresa foi contratada por meio de um processo de licitação, conforme afirmou o conselho da igreja, mas a defesa de Denise contesta esse fato, alegando que não houve licitação e que ela, como vice-presidente na época, não sabia da contratação.>

Everton também explicou que a remuneração de sua empresa pela operação do software não envolve as doações diretamente, mas sim a taxa paga pela Granito Meios de Pagamento, responsável pela operação das maquininhas. Segundo ele, a porcentagem repassada para a SIAF é bem inferior à alegada pela defesa de Denise.>

O conselho da igreja esclareceu que Everton teve acesso às contas bancárias pessoais do casal Rina e Denise a pedido deles, e que esse acesso foi revogado apenas quando Denise solicitou a medida protetiva contra Rina. O conselho também confirmou que a remuneração de Everton está relacionada ao serviço de manutenção do software e que Denise, como vice-presidente, estava ciente da adoção do sistema de gestão financeira.>

Em novembro de 2024, Denise demitiu Everton após conseguir uma liminar que reconheceu seu direito de assumir a presidência da igreja, embora o conselho tenha afirmado que essa demissão não tem validade, conforme o estatuto da igreja.>

Everton, que está há mais de 20 anos na Bola de Neve, afirmou que sua relação com o casal Rina e Denise era de confiança e que a SIAF foi criada para solucionar problemas financeiros da igreja, como a alta taxa de locação das maquininhas de cartão antes de sua adoção. A empresa também presta serviços a outras grandes igrejas, embora algumas tenham cancelado os contratos devido às controvérsias envolvendo Everton.>