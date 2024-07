FORMAÇÃO

Cursos gratuitos oferecem 20 mil vagas em todo o país

A iniciativa é destinada a jovens e adultos com idade mínima de 16 anos

Mais de 20 mil vagas para cursos gratuitos de curta duração estão abertas em todo o país. A iniciativa é destinada a jovens e adultos com idade mínima de 16 anos.

Os cursos variam de acordo com a região, nas seguintes áreas de ocupação profissional: Agronegócio; Arte & Design; Comunicação Visual; Elétrica e Eletrônica; Gastronomia; Inclusão; Negócios e Empreendedorismo; e Tecnologia da Informação. No total, são mais de 700 turmas de formação gratuita oferecidas por meio da Fundação Bradesco, com cursos que variam de 10h a 120h de carga horária.