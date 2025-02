TOCANTINS

'Dama do crime': quem é a chefe de grupo ligado ao PCC?

Operação investiga o uso de armas trazidas da Turquia para cometer assassinatos em Palmas

Lúcia Gabriela Rodrigues, conhecida como "Dama do Crime", é investigada por liderar a venda e o armazenamento de drogas em cidades do Tocantins, sendo apontada como uma das principais responsáveis pela operação do PCC no estado. Ela foi presa durante a Operação Asfixia, deflagrada em 4 de fevereiro de 2025, que resultou na prisão de 15 pessoas e na apreensão de celulares, dinheiro, cartões bancários e documentos relacionados ao tráfico. A operação investiga o uso de armas trazidas da Turquia para cometer assassinatos em Palmas. As informações são do G1.>