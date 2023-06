Damares ironiza avião da Igreja Quadrangular de seu tio com 290kg de maconha

A senadora Damares Alves (Republicanos) se manifestou nesta terça (30) sobre o avião que foi apreendido em Belém com 290 kg de maconha. A aeronave pertence à Igreja Quadrangular do Pará, que tem como líder espiritual um tio da parlamentar. Damares usou as redes para compartilhar uma manchete com o assunto e ironizar a situação. Ela colocou imagens de um avião, uma igreja e um homem com a legenda "tio", e escreveu: "Entendeu?"

A carga - 290 kg de skunk, um tipo de maconha concentrada - foi apreendida no sábado, 27, pela PF em um hangar de voos particulares no Aeroporto Internacional de Belém. A droga seria levada para Petrolina, em Pernambuco. Um suspeito foi preso em flagrante. Damares é sobrinha do ex-deputado federal Josué Bengtson, pastor e um dos principais líderes da Igreja Quadrangular no Pará. A parlamentar disse que tomou conhecimento do caso pela imprensa nesta segunda-feira, 29. Depois disso, entrou em contato com a família e foi informada que a carga suspeita havia sido carregada na aeronave sem autorização. "Em seguida, a Polícia Federal assumiu o caso e tomou as medidas cabíveis", disse, em nota. Além de parente, Bengtson é considerado padrinho político de Damares, que foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi por meio do tio que Damares se tornou pastora da Quadrangular na década de 1980. O pai da senadora também foi pastor da IEQ.