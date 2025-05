RISCO

China e UE suspendem compra de frango brasileiro após caso de gripe aviária

Suspensão tem duração inicial de 60 dias

A China e a União Europeia (UE) suspenderam a compra de carne de frango brasileiro pelos próximos 60 dias após um registro de foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, nesta sexta-feira (16). >

Mais tarde, Fávaro afirmou à Globo News que a UE havia tomado a mesma decisão, sem, porém, dizer por quanto tempo. Com a confirmação da doença, a área em Montenegro foi isolada e as aves restantes eliminadas. A Secretaria de Agricultura do RS vai investigar se há outros casos em um raio inicial de 10 km da região de identificação do foco. >

De acordo com o governo federal, trata-se do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) detectado na avicultura comercial do país — antes as ocorrências eram em aves silvestres, ou sejam que vivem soltas na natureza. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, especialmente na Ásia, África e no Norte da Europa.

