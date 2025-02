EM ATENÇÃO

Gripe aviária está se espalhando sem ser detectada, alerta autoridade de saúde

Três infecções em pessoas estão sendo investigadas

Carol Neves

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 13:51

Gripe aviária Crédito: Shutterstock

De acordo com um novo relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a gripe aviária H5N1 está se espalhando de forma silenciosa entre humanos. Publicado na última quinta-feira (13), o documento detalha três infecções em veterinários que lidam com gado, sendo que dois casos não têm uma fonte clara de exposição. >

Embora os veterinários infectados não apresentem sintomas de gripe e não haja evidências de transmissão entre pessoas, os pesquisadores estão atentos ao risco de mutações no vírus que possam facilitar essa propagação. A descoberta foi feita após testes de anticorpos realizados em 150 veterinários de 46 estados dos EUA, o que sugere que a infecção pode ser mais disseminada do que se imaginava.>

Um dos infectados trabalha com gado na Geórgia e na Carolina do Sul, estados onde não há registros de gripe aviária nos rebanhos. Além disso, testes laboratoriais confirmaram a transmissão do H5N1 através do leite de vaca, o que levou autoridades a exigir que todos os estados norte-americanos participem de um programa nacional de testes de leite.>

Recentemente, Nevada reportou o primeiro caso humano da nova cepa do vírus, a D1.1, que pode ser mais adaptada às células de mamíferos. Com esse aumento no número de infecções humanas, especialistas reforçam a importância de monitorar o vírus para conter sua transmissão, mas alertam sobre os obstáculos causados pelos atrasos na comunicação entre agências de saúde.>