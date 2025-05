RISCO

China anuncia suspensão da compra do frango brasileiro após país confirmar 1º caso de gripe aviária

De acordo com o governo federal, trata-se do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) detectado na avicultura comercial do país

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de maio de 2025 às 10:26

Frangos em granjas Crédito: Divulgação

Após o Brasil confirmar o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, a China anunciou que vai interromper a compra de carne de frango do Brasil por 60 dias. "Então, a partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira", afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à TV Globo, em Goiás, nesta sexta-feira (16). Na ocasião, ele reforçou que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos. >

A detecção da doença ocorreu em uma granja no município de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e foi informada na manhã desta sexta. Com a confirmação da doença, a área em Montenegro foi isolada e as aves restantes eliminadas. A Secretaria de Agricultura do RS vai investigar se há outros casos em um raio inicial de 10 km da região de identificação do foco. "O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)", acrescenta o governo. >