SUL DE MINAS

Homem atropela ex-companheira horas após término de relação

Suspeito também agrediu suposto novo companheiro da ex com facão

Larissa Almeida

Publicado em 16 de maio de 2025 às 17:36

Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais Crédito: PM-MG

Um homem atropelou a ex-companheira horas após o término da relação e atacou com um facão um rapaz que a acompanhava. O caso aconteceu na última quinta-feira (15), na cidade de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais. >

Na manhã do mesmo dia, antes do crime, a mulher havia terminado o relacionamento com o suspeito. De acordo com a Polícia Militar, ele reagiu com ameaças por telefone que dirigiu a ela e ao suposto novo parceiro.>

No início da noite, o suspeito foi até a casa da vítima e atacou o rosto do homem que a acompanhava. Ele ficou gravemente ferido, perdendo parte do nariz e do rosto. Após o episódio, o agressor gritou pelas ruas que havia matado o homem. >

Enquanto tentando fugir em busca de ajuda, a mulher foi perseguida pelo ex-companheiro, que a atropelou com uma motocicleta. Ela teve três fraturas em uma das pernas e diversos ferimentos no corpo.>