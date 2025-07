PRA MANTER O EQUILÍBRIO

Veja nove dicas para proteger a flora vaginal e evitar infecções

Um ambiente vaginal com pH ácido dificulta a sobrevivência de invasores indesejados

A flora vaginal é formada por milhões de micro-organismos que vivem em equilíbrio para defender a vagina, a vulva e órgãos como o útero, as trompas e até a bexiga. Esse delicado sistema de proteção natural impede a proliferação de agentes infecciosos nessas áreas. A principal arma dessas “tropas” microscópicas é a acidez: um ambiente vaginal com pH ácido dificulta a sobrevivência de invasores indesejados. >

Quem mantém esse meio ácido são os bacilos de Döderlein — bactérias benéficas que vivem nas paredes vaginais e transformam a glicose em ácido lático, mantendo o equilíbrio necessário à saúde íntima. Esse sistema, no entanto, é sensível a diversos fatores. Alterações hormonais do ciclo menstrual, uso de antibióticos ou anticoncepcionais, relações sexuais e até a gravidez podem desestabilizar a flora vaginal. >

“Uma flora vaginal normal tem vários tipos de micro-organismos, entre eles bactérias e fungos, que costumam viver em harmonia, garantindo sua saúde”, explica a ginecologista e obstetra Renata Lamego, do Hospital Israelita Albert Einstein. Em geral, o próprio corpo se encarrega de restaurar esse equilíbrio. Mas quando há doenças que afetam a imunidade — como lúpus, diabetes e insuficiência renal — essa autorregulação pode falhar, resultando em um quadro chamado disbiose.>

A disbiose vaginal abre caminho para sintomas incômodos e, em casos mais graves, pode comprometer a fertilidade e até provocar aborto. Ardência, coceira e alteração no odor são alguns sinais de alerta. Outro indicativo importante é a mudança no padrão da secreção vaginal, que deve ser clara. >

“Se houver mudanças na coloração, que pode ficar acinzentada ou esverdeada, por exemplo; no cheiro, que tende a ficar desagradável; e na consistência, que pode ficar mais bolhosa; são sinais de corrimento e é importante marcar uma consulta com um médico para que ele avalie o quadro”, alerta o ginecologista e obstetra Luiz Brito, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo. >