AMAZONAS

Polêmica no Festival Parintins 2025: Boi Caprichoso quer anular derrota contra Garantido

Bumbá vermelho e branco conquistou seu 33º título nesta segunda-feira (30)

Yan Inácio

Publicado em 1 de julho de 2025 às 15:43

Boi Caprichoso e Garantido nas apresentações neste sábado (28) Crédito: Mauro Neto/Secom/Alex Pazuello/Secom

O Boi Garantido quebrou um jejum de 6 anos e se sagrou grande campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins nesta segunda-feira (30), mas após a apuração que consagrou o 33º título do bumbá vermelho e branco, o Caprichoso anunciou que vai pedir anulação do resultado Festival Parintins 2025. A informação foi divulgada em nota nas redes sociais. >

"Diante das incoerências e injustiças evidentes no resultado oficial, o Boi Caprichoso informa que irá recorrer e solicitar a anulação do resultado do Festival de Parintins 2025", diz um trecho da nota.>

O Caprichoso também anunciou uma coletiva de imprensa com o presidente Rossy Amoedo na tarde desta terça-feira (1º). “O presidente Rossy Amoedo vai nesta terça-feira apresentar as provas que revelam os esquemas do boi contrário na comissão de jurados">

O anúncio acontece depois de um episódio que ocorreu durante a apuração do resultado do festival nesta segunda. Rossy Amoedo abandonou o Bumbódromo depois que o Caprichoso começou a receber pontuações abaixo do esperado. >

Amoedo explodiu ao falar sobre jurado que ele havia pedido a impugnação, por supostas manipulações a favor do Garantido. “Mas me respeitava? Respeitava a Nação Azul e Branca? Não tem respeito! É ridículo isso. Tanto esforço, tanto investimento, dedicação pra chegar aqui e você me tratar desse jeito por causa desses caras”, criticou o presidente.>

Logo depois, o presidente deixou o julgamento acompanhado pela comissão e pelos delegados do bumbá azul e branco. A organização do Festival de Parintins não se manifestou sobre o episódio até o momento.>

Festival de Parintins 2025 >

Com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, o Garantido venceu o 58º Festival Folclórico de Parintins. O bumbá vermelho e branco superou o Caprichoso na soma das notas, com 1.259 pontos contra 1257.9 do azul e branco.>

As apresentação aconteceram entre 27 e 29 de junho, a cada noite Caprichoso e Garantido disputaram com exibições de carros alegóricos, figurinos excepcionais, danças e músicas com elementos da cultura amazônica, indígena e afro-brasileira.>