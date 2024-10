CHUVAS INTENSAS

Defesa Civil de São Paulo confirma quarta morte após temporal

No aeroporto de Congonhas, 25 decolagens foram canceladas

Foi confirmada na noite desta sexta-feira (25), pela Defesa Civil de São Paulo, a morte de uma mulher de 25 anos em Jundiaí, no interior paulista. A jovem foi encontrada no interior de um automóvel após as águas na região baixarem.