CRIME

Delegado morto em assalto era pernambucano e ficou só 2 meses na função em SP

Josenildo tinha 32 anos

O delegado Josenildo Belarmino, de 32 anos, que foi morto a tiros durante um roubo em São Paulo, atuava no cargo havia apenas dois meses. Natural de Gravatá, em Pernambuco, ele havia se formado na Polícia Civil paulista em novembro de 2024. A informação é do Uol.

Josenildo foi nomeado delegado em maio de 2024, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado. Em uma postagem nas redes sociais, ele comemorou a nomeação, destacando a importância do momento para sua vida. Sua mãe, emocionada, também fez uma homenagem nos comentários. "Meu coração explode de felicidade por mais uma etapa concluída. Desejo que você siga em busca de sua felicidade e continue sendo esse filho abençoado que sempre foi. Parabéns pelo dia de hoje e por essa grande realização na sua vida", escreveu.