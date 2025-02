INVESTIGAÇÃO

Denunciado por tentativa de golpe, policial baiano vazou informações sobre Lula: 'Basta canetada sair'

PF acredita que Wladimir Matos Soares atuou como infiltrado repassando informações a golpistas

Um dos 34 denunciados por tentativa de golpe de Estado, o policia federal baiano Wladimir Matos Soares atuou como infiltrado repassando informações a golpistas. Áudios mostram que o agente tinha interesse e apoiava a trama golpista para tirar o presidente Lula (PT) da Presidência. Wladmir Matos foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na semana passada. >

Segundo a investigação, o policial baiano, preso em novembro de 2024, enviou áudios a Sérgio Rocha Cordeiro, capitão da reserva e então assessor do presidente da República, com informações sobre a estrutura da segurança de Lula. As mensagens são datadas de 13 de dezembro de 2022, dia seguinte à diplomação do atual chefe do Executivo.>

“Ô, irmão, eu tô aqui na coordenação desse evento, né, velho, de posse, aí eu vim pras fixas dos hotéis coordenando isso aqui, aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram, tá no nome de Misael, essa reserva aí, que entraram quatro caras que não quiseram se identificar, dizendo ser polícia federal, aquela coisa toda”, diz trecho.>

O áudio foi encaminhado, de acordo com a PF, pouco depois de o agente enviar imagem com dados da CNH de Misael, emojis de sirenes e a mensagem “Uu” e “Vc conhece”. Ao que Cordeiro diz: “Vou verificar”. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. >

Segundo a PF, Wladmir Matos se referia a Misael Melo da Silva, que fazia parte da estrutura pessoal de Lula. Logo depois, Wladimir manda outro áudio a Cordeiro dizendo que tinha a confirmação de que Misael seria do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e que uma equipe do Comando de Operações Táticas (COT) da PF estaria fazendo a segurança de Lula devido à tentativa de invasão da sede da PF, em Brasília.>

O policial baiano ainda diz que está “na torcida”. “Vamo torcer, meu irmão. Tamo aqui nessa torcida. Essa porra tem que virar logo. Não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamo nessa. Eu tô pronto.” Segundo a PF, as conversas mostram que Wladmir Matos estava disposto a colaborar com o plano golpista. >

Em mensagem encaminhada em 20 de dezembro de 2022, o agente diz: “Eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto p ir ajudar a defender o Palácio e o Presidente. Basta a canetada sair!”>

O chamado "Punhal Verde e Amarelo" era um plano, datado de 2022, para matar o presidente da república eleito, Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckimin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.>

Quem é Wladmir Matos

O policial federal baiano Wladimir Matos Soares, preso por suspeita de envolvimento no plano de golpe cujo objetivo era assassinar o presidente Lula, atuou durante o mandato do ex-governador e atual senador Jaques Wagner (PT), gestor da Bahia de 2007 a 2014. Ele era Coordenador I da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança da Bahia (SSP-BA). A exoneração de Wladimir foi publicada em março de 2008.>