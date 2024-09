PRESA POR JOGOS ILEGAIS

Deolane Bezerra deixa a prisão em Pernambuco

Deolane Bezerra deixou a prisão em Buíque, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (24). O Ministério Público de Pernambuco recomendou a soltura das duas e de outros 15 investigados em operação contra lavagem de dinheiro. Entre os beneficiados, está o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.

A influenciadora digital e advogada foi presa junto com sua mãe durante a Operação Integration, no dia 4 de setembro, que investiga crimes como lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais.