NO MARANHÃO

Deputada diz que mulher é 'submissa ao marido' e defende sessão apenas com homens

A deputada estadual Mical Damasceno (PSD-MA) defendeu nesta quarta-feira, 17, que "o homem é o cabeça da família" e "a mulher é submissa ao seu marido". Durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), a deputada ainda afirmou que apenas homens devem participar da sessão solene que será realizada no dia 15 de maio, quando é comemorado o "Dia da Família".

"Nós comemoramos o Dia da Família em 15 de maio, e aí veio uma ideia, em meu coração, que acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com homens para mostrar à sociedade que o cabeça da família é o homem", disse. "Vamos encher esse plenário aqui de macho. A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido, doa a quem doer."

Entre as publicações da deputada nas redes sociais, há também diversas críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma delas, Mical afirma que Lula é "a favor de bandidos", quando o presidente apresentou veto parcial no projeto que acaba com a saída temporária de presos.