DENÚNCIA

Deputado do PL é suspeito de fazer sexo com adolescente e tem momento íntimo gravado

Professor Alcides nega denúncia e diz que gravação foi feita por IA

Um homem com as mesmas características físicas do deputado Professor Alcides (PL-GO) foi flagrado em um vídeo fazendo sexo com um adolescente de 16 anos. O menor de idade foi o responsável pela gravação e alega ter mantido relações com o parlamentar por três anos. O político nega as denúncias e disse que as gravações podem ter sido feitas por meio do uso de Inteligência Artificial (IA).