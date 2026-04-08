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Dez anos depois: jovem espera e mata assassino da mãe a tiros em vingança

Condenado havia deixado cadeia, onde cumpria pena pelo crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:17

Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou
Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos é apontado como principal suspeito de matar o homem condenado pelo assassinato de sua mãe, ocorrido há cerca de dez anos, em Minas Gerais. Marcos Antônio da Silva Neto é procurado pela polícia desde o dia 31 de março, quando Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos, foi executado a tiros em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Novo Horizonte.

Segundo o registro da Polícia Militar, Marcos vinha acompanhando a rotina de Rafael desde que ele deixou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), no dia 15 de janeiro. O homem cumpria pena justamente pelo homicídio de Glauciane Cipriano, mãe do suspeito. No dia do crime, Rafael aguardava a esposa ser atendida na unidade de saúde quando foi surpreendido.

De acordo com a investigação, Marcos se aproximou e efetuou diversos disparos pelas costas da vítima, que morreu no local. Desde então, ele não foi localizado. A defesa do jovem informou, por meio do advogado José Rodrigo de Almeida, que há intenção de apresentação espontânea. Em nota, afirmou que buscou viabilizar o procedimento para que o cliente pudesse confessar o crime, mas destacou que não houve avanço após orientação da Polícia Civil de que a entrega deve ser previamente comunicada e organizada junto à delegacia responsável.

Rafael Garcia Pedroso foi morto em vingança

Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou por Reprodução
Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou por Reprodução
Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou por Reprodução
Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou por Reprodução
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Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou por Reprodução

Procurada, a Polícia Civil explicou que, conforme entendimento dos tribunais superiores, o fato de o investigado se apresentar por vontade própria não impede a decretação de prisão, caso estejam presentes os requisitos legais. A corporação também ressaltou que o alinhamento prévio é necessário para garantir o andamento das investigações e a aplicação da lei. O caso remonta a 2016, quando Glauciane Cipriano foi assassinada durante a abertura da ExpoFrutal. Conforme o processo, Rafael atacou a então companheira com cerca de 20 facadas durante um churrasco entre amigos.

As investigações apontam que, após a vítima sair para deixar um dos filhos com a madrinha, o agressor, motivado por ciúmes, a seguiu. Ao retornar ao local da confraternização, ele questionou a demora de Glauciane e, em seguida, a atacou de forma repentina enquanto ela estava sentada, sem qualquer chance de defesa.

O crime aconteceu diante de Marcos, que tinha apenas 9 anos na época. Testemunhas ainda tentaram conter o agressor, mas não conseguiram impedir o ataque. A condenação destacou que o homicídio foi praticado por motivo fútil, com uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.

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Tags:

Morto Vingança Rafael Garcia Pedroso Filho de Mulher Morta

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