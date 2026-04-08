CRIME

Dez anos depois: jovem espera e mata assassino da mãe a tiros em vingança

Condenado havia deixado cadeia, onde cumpria pena pelo crime

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:17

Rafael Garcia Pedroso foi morto por filho da mulher que ele matou Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos é apontado como principal suspeito de matar o homem condenado pelo assassinato de sua mãe, ocorrido há cerca de dez anos, em Minas Gerais. Marcos Antônio da Silva Neto é procurado pela polícia desde o dia 31 de março, quando Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos, foi executado a tiros em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Novo Horizonte.

Segundo o registro da Polícia Militar, Marcos vinha acompanhando a rotina de Rafael desde que ele deixou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), no dia 15 de janeiro. O homem cumpria pena justamente pelo homicídio de Glauciane Cipriano, mãe do suspeito. No dia do crime, Rafael aguardava a esposa ser atendida na unidade de saúde quando foi surpreendido.

De acordo com a investigação, Marcos se aproximou e efetuou diversos disparos pelas costas da vítima, que morreu no local. Desde então, ele não foi localizado. A defesa do jovem informou, por meio do advogado José Rodrigo de Almeida, que há intenção de apresentação espontânea. Em nota, afirmou que buscou viabilizar o procedimento para que o cliente pudesse confessar o crime, mas destacou que não houve avanço após orientação da Polícia Civil de que a entrega deve ser previamente comunicada e organizada junto à delegacia responsável.

Rafael Garcia Pedroso foi morto em vingança 1 de 4

Procurada, a Polícia Civil explicou que, conforme entendimento dos tribunais superiores, o fato de o investigado se apresentar por vontade própria não impede a decretação de prisão, caso estejam presentes os requisitos legais. A corporação também ressaltou que o alinhamento prévio é necessário para garantir o andamento das investigações e a aplicação da lei. O caso remonta a 2016, quando Glauciane Cipriano foi assassinada durante a abertura da ExpoFrutal. Conforme o processo, Rafael atacou a então companheira com cerca de 20 facadas durante um churrasco entre amigos.

As investigações apontam que, após a vítima sair para deixar um dos filhos com a madrinha, o agressor, motivado por ciúmes, a seguiu. Ao retornar ao local da confraternização, ele questionou a demora de Glauciane e, em seguida, a atacou de forma repentina enquanto ela estava sentada, sem qualquer chance de defesa.