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Vídeos mostram motorista bebendo antes de atropelar e matar duas crianças em São Paulo

Imagens contradizem versão apresentada à polícia; suspeito alegou ter tomado apenas uma lata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:21

Imagens mostram homem bebendo em diferentes lugares
Imagens mostram homem bebendo em diferentes lugares Crédito: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança revelam que Demóstenes Dias de Macedo, 64 anos, consumiu bebida alcoólica em dois estabelecimentos diferentes antes de atropelar e matar duas crianças que brincavam na calçada, em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo. As informações são do g1.

Em um dos locais, por volta das 11h30, o motorista permanece cerca de 10 minutos conversando com um atendente enquanto ingere cerveja. No momento de pagar, ele quita o consumo de pelo menos três latas. Já em outro ponto comercial, ele volta a beber e interage com funcionários, permanecendo no estabelecimento por cerca de 20 minutos.

O registro indica que ele deixou o local às 14h20, pouco antes de entrar no carro e seguir dirigindo. A versão apresentada por Demóstenes à polícia, no entanto, difere das imagens. Em depoimento, ele afirmou que havia ingerido apenas uma lata de cerveja pela manhã e declarou que se "confundiu com os pedais do carro". O atropelamento aconteceu horas depois, por volta das 17h25.

Imagens mostram homem bebendo em diferentes lugares

Imagens mostram homem bebendo em diferentes lugares por Reprodução
Imagens mostram homem bebendo em diferentes lugares por Reprodução
Imagens mostram homem bebendo em diferentes lugares por Reprodução
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Imagens mostram homem bebendo em diferentes lugares por Reprodução

Outros registros mostram o momento do acidente. Em uma das gravações, o motorista sai de casa acelerando bruscamente, com o pneu cantando. Instantes depois, é possível ouvir o impacto da batida, seguido por gritos de pessoas que presenciaram a cena.

Após o atropelamento, ele foi contido por moradores da região e preso em flagrante. Testemunhas relataram à Polícia Civil que o homem ainda tentou deixar o local depois do ocorrido. No sábado (4), ele passou por audiência de custódia. A Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva, mantendo o suspeito detido enquanto o caso é investigado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o motorista vai responder por homicídio doloso — quando há intenção ou se assume o risco de matar — além de lesão corporal dolosa. Durante o depoimento, Demóstenes também afirmou que havia ingerido álcool por estar “abalado com uma separação recente”.

Apesar da justificativa, investigadores entendem que ele assumiu o risco ao conduzir o veículo após consumir bebida alcoólica, o que reforça o enquadramento mais grave do crime.

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