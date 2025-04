DE OLHO NO CALENDÁRIO

Dia 18 de abril é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

Todas as cidades do Brasil têm feriado nesta sexta-feira (18). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.>