BANCO CENTRAL

Dinheiro 'esquecido' poderá ser resgatado automaticamente; veja como

Nova funcionalidade foi anunciada nesta segunda-feira (26)

A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave PIX do tipo CPF. Quem ainda não possui essa chave, deve cadastrá-la junto à sua instituição financeira. O cidadão não receberá aviso do Banco Central quando algum valor for devolvido. O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão. >

Como habilitar o serviço

Ainda segundo o Banco Central, as instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via PIX continuarão exigindo solicitação manual. “O cidadão vai poder informar dentro do SVR que ele gostaria de que, quando um recurso estiver disponível, ele seja enviado diretamente para a conta que estiver associada à chave Pix do tipo CPF”, explicou a diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Izabela Moreira Correa, em entrevista coletiva.>