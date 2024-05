ECONOMIA

Dólar e juros recuam após Fed e melhora de perspectiva do Brasil por Moodys

Na agenda do dia, o resultado das transações correntes ficou negativo em US$ 4,579 bilhões em março, informou o Banco Central mais cedo. Este é o pior desempenho para o mês desde 2021, quando o saldo foi negativo em US$ 8,555 bilhões. Em fevereiro, o resultado foi deficitário em US$ 4,373 bilhões. O déficit em março foi maior que a mediana do levantamento do Projeções Broadcast, de saldo negativo de US$ 3,10 bilhões. O número ficou dentro do intervalo (-US$ 5,974 bilhões a +US$ 300 milhões). No ano até março, a conta corrente teve rombo de US$ 14,398 bilhões Em 12 meses, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 32,606 bilhões, o que representa 1,46% do Produto Interno Bruto (PIB).