COMPLETOU 75 ANOS

Dom Odilo Scherer apresenta renúncia ao papa, mas ficará mais 2 anos como arcebispo de SP

A pedido do papa Francisco, o arcebispo dom Odilo Scherer ficará mais dois anos à frente da Arquidiocese de São Paulo, a maior do País, mesmo já tendo completado 75 anos. Dom Odilo chegou a essa idade no último dia 21 e, conforme norma da Igreja Católica, encaminhou ao pontífice pedido de renúncia.