CONCLAVE

Dom Odilo sobre chance de ser papa: 'Todos têm o direito de torcer'

Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, comentou torcida para papa brasileiro e disse que especulações são naturais

Um dos cardeais que participarão do conclave, cerimônia onde o novo papa será escolhido, Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, comentou nesta segunda-feira (21/4) a possibilidade de ser o próximo pontífice.>

Questionado por uma jornalista sobre sua expectativa para a escolha, e a torcida dos brasileiros para um papa do país, o cardeal disse que vê com naturalidade as especulações sobre o tema.>