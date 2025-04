ASSASSINATO EM SÃO PAULO

Caso Vitória: perícia encontra material biológico de três perfis distintos em carro de suspeito

Jornal teve acesso a relatório assinado por delegado do caso

Tharsila Prates

Publicado em 28 de abril de 2025 às 22:59

Vitória Regina de Sousa Crédito: Reprodução

A perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica no veículo de Maicol Antônio Sales dos Santos, 23 anos, suspeito de matar Vitória Regina de Sousa, 17, encontrou material biológico de três perfis genéticos. A informação consta no relatório final entregue pela Polícia Civil na sexta-feira (25) e foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.>

Foi encontrado material genético da adolescente, morta depois que saiu do restaurante de um shopping onde trabalhava, em Cajamar, na Grande São Paulo, no dia 26 de fevereiro; do suspeito preso; e um terceiro perfil que seria de um homem, sem identificação.>

O relatório ao qual o jornal teve acesso e que é assinado pelo delegado Fabio Lopes Cenachi afirma que o terceiro perfil encontrado na parte posterior do banco dianteiro direito do veículo pertenceria a um indivíduo sem vinculação genética a Maicol e Vitória.>

Os peritos também levantam a possibilidade desse terceiro perfil ser uma mistura do material de Vitória e de Maicol. São dados, portanto, ainda inconclusivos e sem elementos adicionais.>

O documento foi encaminhado ao Poder Judiciário com um pedido de conversão da prisão temporária de Maicol para prisão preventiva.>

O caso>

Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro deste ano, após sair do trabalho em um shopping de Cajamar. Seu corpo foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de violência: degolada, cabelo raspado e vestindo apenas um sutiã. O laudo do IML apontou múltiplas facadas no tórax, pescoço e rosto, sem indícios de abuso sexual.>

A polícia acredita que Maicol atraiu a vítima com uma carona após vê-la em uma postagem nas redes sociais. O carro teria sido lavado para eliminar vestígios do crime. Uma faca de 3 cm, supostamente usada no assassinato, não foi encontrada.>