CRIME EM CAJAMAR

Caso Vitória: suspeito preso confessa que matou adolescente e diz ter agido sozinho

O laudo pericial do celular de Maicol Sales dos Santos indica que ele monitorava os passos da jovem desde 2024

Tharsila Prates

Publicado em 17 de março de 2025 às 19:40

Vitória Regina de Sousa Crédito: Reprodução

Maicol Sales dos Santos, de 27 anos, confessou na tarde desta segunda-feira (17) que matou a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, encontrada sem vida em uma área de mata de Cajamar, na Grande São Paulo. >

De acordo com fontes policiais ouvidas pelo portal Metrópoles, o único suspeito preso até o momento revelou em um depoimento dado nesta tarde que, além de ter matado Vitória, agiu sozinho no crime.>

Maicol está preso desde sábado (8). O carro dele, um Toyota Corolla prata, foi visto no local em que a menina foi raptada momentos antes do crime. A polícia disse ter encontrado manchas de sangue no porta-malas do veículo. O material genético colhido na perícia será submetido a exames técnicos para comprovar que se trata de material genético da menina.>

As investigações sobre o assassinato de Vitória trouxeram à tona novos elementos que reforçaram as suspeitas contra Maicol. O laudo pericial do celular do suspeito indica que ele monitorava os passos da jovem desde 2024 e demonstrava um comportamento obsessivo em relação a ela.>