NO DF

Dono de restaurante mata homem que invadiu local e furtava bebidas

Ocorrência foi nessa segunda-feira (7); suspeito morreu na hora

De acordo com informações do jornal Correio Braziliense, o proprietário mora com a mulher no subsolo do restaurante. Ao ouvir um barulho, a mulher acordou e foi verificar as câmeras de segurança, constatando a presença do invasor. Ao ser avisado, o dono pegou um revólver calibre 32 e foi até o assaltante, que estava retirando uma garrafa de bebidas de uma estante na hora em que foi surpreendido e alvejado. O tiro atingiu a têmpora do criminoso, que não resistiu.>