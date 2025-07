VIDAS DESTRUÍDAS PELA DOR

Dor crônica: saiba tudo sobre uma das principais causas de sofrimento e perda da qualidade de vida no mundo

Especialista explica como tratar a dor e minimizar seus danos na vida das pessoas afetadas pelo problema

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 09:18

Dor crônica: saiba tudo sobre uma das principais causas de sofrimento e perda da qualidade de vida no mundo Crédito: Freepik

Considerada uma das principais causas de sofrimento e perda de qualidade de vida no mundo inteiro, a dor crônica acomete a mais 20 milhões de pessoas com mais de 50 anos no Brasil. Ou seja, 37% da população nesta faixa etária, segundo dados da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. O 5 de julho é considerado o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica no Brasil e foi instituído para chamar a atenção da sociedade para este problema de saúde. >

Diretor da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR), que reúne os médicos fisiatras, Carlos Alberto Issa Musse alerta que preocupação com o problema só vem aumentando. “A dor crônica é um grande problema clínico, social e econômico. Uma quantidade cada vez maior de pessoas tem suas vidas destruídas pela dor e merecem nossa ajuda”, afirma Musse. Ele fala com propriedade, pois os fisiatras são os especialistas envolvidos no diagnóstico clínico e na recuperação funcional dos pacientes, tratando a dor e minimizando seus danos importantes à vida deles.>

Além de todo o sofrimento que causa aos milhões de brasileiros, o diretor da ABMFR destaca que a dor resulta em grande impacto econômico no sistema de saúde e na produtividade da sociedade. “Primeiro pelas extensas e muitas vezes infrutíferas investigações clínicas dos pacientes e devido aos seus efeitos nas taxas de absenteísmo, redução nos níveis de produtividade, inclusive com afastamento das pessoas do mercado de trabalho.>

A dor crônica é diferente da dor comum, salienta o médico fisiatra. “Não é a dor que sentimos em um trauma, ou uma cólica abdominal, que servem como alerta e proteção para que a pessoa faça algo. Estas dores agudas têm uma causa definida e duram poucos dias. A dor crônica persiste por mais de três meses e continua mesmo após o tempo normal de cura da lesão ou sem uma causa aparente”, explica o médico fisiatra.>

A dor crônica pode se manifestar de forma contínua ou intermitente e afetar diferentes partes do corpo — como costas, ombros, joelhos, cabeça, músculos, articulações, até áreas internas do corpo ou ser generalizada.>

Idosos são os que mais sofrem com esse tipo de dor, mas não só eles. Os jovens adultos, principalmente mulheres, também são frequentemente afetados. “Estudos mostram que a dor crônica é mais prevalente entre mulheres, mais comum em pessoas com baixo nível socioeconômico, sedentárias ou com histórico de problemas de humor, estresse elevado ou doenças crônicas, como diabetes e artrite”, afirma o diretor da ABMFR.>

O fisiatra é o médico especialista em investigar a origem da dor e realizar uma avaliação completa do histórico do paciente, a funcionalidade dos sistemas neuro-músculo-articulares e como a dor afeta a sua vida. O diagnóstico pode incluir, além do exame físico, testes funcionais e, quando necessário, exames de imagem, como raios X, ultrassom ou ressonância magnética.>

“A partir daí, elaboramos um plano de tratamento individualizado, que pode incluir exercícios terapêuticos, meios físicos, medicamentos, técnicas como acupuntura, eletroterapia, bloqueios e infiltrações. Quase sempre o paciente conta também com o apoio e bom diagnóstico na área psicológica”, explica Musse.>