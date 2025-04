QUER SER UM MILIONÁRIO?

Dupla Sena de Páscoa vai pagar R$ 45 milhões: veja os números mais e menos sorteados

O sorteio acontece no próximo sábado (19)

Para que não abre mão de contar com a sorte para ser um milionário, a Dupla Sena de Páscoa aparece como mais uma oportunidade de fazer uma fezinha. O sorteio acontece no próximo sábado (19) e a previsão é que o prêmio será de R$ 45 milhões. O concurso de número 2797 segue a mesma regra das demais edições especiais – Quina de São João, Lotofácil da Independência e Mega da Virada – e não acumula. Isso significa que, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será destinado aos apostadores das faixas seguintes. >

Para quem gosta de apostar levando em conta estatísticas, a Sorte Online, referência no setor de intermediação digital de loterias há 21 anos e uma das empresas autorizadas pelo Governo a operar no mercado de apostas, levantou os números que mais e menos apareceram na história da Dupla de Páscoa. O que mais saiu é o 19 - (5 vezes), 04, 05, 34, 39 e 42 (4 vezes cada). E os que nunca saíram foram 01, 09, 12, 20, 24 e 30. >

Outra curiosidade é que o estado com mais vencedores na história da Dupla Sena de Páscoa é São Paulo, com 127 premiações. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com 42 prêmios, e Rio de Janiero, com 33. Outras regiões também já tiveram apostadores contemplados, reforçando que a sorte pode estar em qualquer lugar.>