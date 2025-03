TIRE DÚVIDA

É possível fazer exames sem pedido médico?

Vale destacar que avaliação de médico é essencial em casos de saúde

A reposta varia, dependendo do exame e se é feito de maneira particular ou não, já que planos cobram a solicitação médica. O Conselho Federal de Medicina (CFM) porém recomenda que não sejam feitos exames sem requisição (leia mais abaixo). >

Além de exame de sangue (hemograma), outros tipos de exames podem ser feitos sem requisição, segundo levantamento da corretora de planos de saúde RJMD. Entre os exames mais comuns estão também o perfil lipídico, o teste de glicose, testagem de covid-19 e o teste de gravidez. No caso de exames de imagem, algumas modalidades também dispensam a prescrição médica. As radiografias simples (raio-X), por exemplo, são amplamente disponíveis e podem ser feitas sem pedido médico em muitos centros de imagem. Já a ultrassonografia pode ser realizada sem prescrição em casos específicos, como acompanhamento de gravidez.>

O médico é o profissional capacitado para avaliar as condições individuais de cada paciente e indicar os exames mais adequados, considerando sintomas, histórico clínico e necessidades específicas. Por isso é importante ver o médico antes de fazer o exame, já que o profissional vai analisar o quadro clínico e solicitar os exames necessários, poupando tempo e direcionando para o caminho mais eficiente. Mas, caso você faça exames por conta própria, é necessário levar os resultados a um médico para avaliação e orientações sobre os próximos passos. >

Ato privativo do médico >

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realização de exames sem pedido médico é considerada uma violação ética, sujeita a penalidades. A Resolução CFM nº 2.217/2019 estabelece que a solicitação de exames é um ato privativo do médico assistente, após atendimento direto ao paciente. O Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) também reforça que a interpretação de exames radiológicos sem prescrição médica é proibida.>

Em um parecer de 2015, o CFM do Pará avaliou que "Nos casos de demanda espontânea a responsabilidade profissional sobre o paciente passa a ser do médico que realiza o procedimento". >

No caso da telerradiologia, a Resolução CFM nº 2.107/2014 exige que os exames sejam acompanhados de dados clínicos do paciente, coletados pelo médico solicitante, para a elaboração do laudo. Sem essas informações, o médico radiologista pode se recusar a laudar o exame. >