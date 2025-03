ASTRONOMIA

Eclipse total: saiba como e quando observar a 'Lua de Sangue'

Observatório Nacional fará uma transmissão ao vivo do eclipse

Carol Neves

Publicado em 13 de março de 2025 às 09:11

Lua de Sangue Crédito: Shutterstock

Na madrugada do dia 14 de março, entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, o Brasil poderá acompanhar o primeiro eclipse total da Lua de 2025. O fenômeno, que também será visível em toda a América do Norte, Central e do Sul, ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, fazendo com que a Lua passe pela sombra da Terra. O ápice do eclipse está previsto para as 3h58 (horário de Brasília), quando a Lua ficará completamente coberta pela sombra terrestre, adquirindo uma tonalidade avermelhada — daí o nome popular de "Lua de Sangue". >

Alessandra Abe Pacini, cientista do grupo de Física Espacial da Universidade do Colorado, explica o fenômeno: "É o mesmo efeito que torna o pôr do Sol vermelho. A luz do Sol é filtrada pela nossa atmosfera, e o que sobra é essa tonalidade avermelhada que ilumina a Lua", diz, em entrevista ao G1. Esse efeito é conhecido como Dispersão de Rayleigh, segundo a Nasa, que compara o fenômeno a "todos os amanheceres e entardeceres do mundo sendo projetados na Lua".>

Como ocorre um eclipse lunar?>

Durante um eclipse lunar, a sombra da Terra cobre a Lua. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, onde não há iluminação direta do Sol, e a penumbra, onde ainda há alguma luminosidade. O eclipse começa quando a Lua entra na penumbra (eclipse penumbral), passa para a umbra (eclipse parcial) e atinge a totalidade quando está completamente imersa na umbra. No dia 14, os espectadores poderão observar todas essas fases.>

Após o ápice, a Lua começará a sair da umbra, retornando à penumbra e encerrando o fenômeno com um eclipse parcial e, finalmente, penumbral.>

Horários do eclipse>

Início do eclipse parcial: 2h09 (horário de Brasília)

Início do eclipse total: 3h26

Pico do eclipse total: 3h58

Fim do eclipse total: 4h31 >

Como observar?>

Nenhum equipamento especial é necessário para acompanhar o eclipse, que será visível a olho nu. No entanto, binóculos ou telescópios podem melhorar a visualização, especialmente para apreciar a intensidade da cor vermelha. A Nasa recomenda observar o fenômeno em locais escuros, longe de luzes brilhantes, para uma experiência mais nítida.>