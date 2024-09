ACESSO

Ele voltou!? Usuários do X/Twitter relatam ter conseguido usar rede social bloqueada no Brasil

Ele voltou!? Alguns usuários do X, antigo Twitter, relatam ter conseguido acessar, nesta quarta-feira (18), a rede social, bloqueada no Brasil desde o fim de agosto. Todos os acessos foram feitos pelo celular, já a versão web continua bloqueada.

Apesar do acesso de alguns usuários, a rede social continua oficialmente bloqueada no país. Para que o X possa ser reativado, a empresa deve nomear um representante legal no Brasil, como exige a legislação para empresas estrangeiras.