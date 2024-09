BRASIL

Em depoimento à PF, mulher confirma ter sido assediada por Silvio Almeida

Ex-ministro foi demitido após acusações de assédio sexual

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 23:40

Almeida foi demitido na última sexta-feira (6) após denúncias de assédio sexual Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Polícia Federal colheu, nesta terça-feira (10), o depoimento de uma das mulheres que afirma ter sido assediada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A identidade da vítima e os detalhes do relato seguem mantidos sob sigilo. Segundo o Uol, com a investigação preliminar desta semana a PF deve solicitar abertura de inquérito para investigar a conduta do ex-ministro.

Almeida foi demitido na última sexta-feira (6) após denúncias de assédio sexual pela Organização Me Too. Em nota, o Palácio do Planalto oficializou a demissão e disse que o presidente Lula considerou “insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual."