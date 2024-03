SÃO PAULO

Em evento com Boulos, Erundina diz que volta de Marta Suplicy ao PT foi um equívoco'

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) afirmou que o retorno da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy ao PT, após nove anos fora do partido, "foi um equívoco". Marta Suplicy será candidata a vice do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), na chapa que concorrerá à prefeitura da capital paulista nas eleições de outubro.

Erundina participou de um encontro no Sindicato dos Professores de São Paulo, ao lado de Boulos no sábado. Questionada pela imprensa sobre Marta, com quem tem desavenças políticas, a deputada declarou, sem se aprofundar nos motivos, achar "um equívoco a decisão do PT em relação a trazê-la de volta ao partido para torná-la candidata a vice".