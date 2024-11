ATENTADO NO DF

Em nota de Eduardo Bolsonaro, PL repudia tentativa de vincular ataque ao STF a Jair Bolsonaro

Partido afirma que incidente foi ato de suicídio de Francisco Wanderley Luiz, e "não uma tentativa de ataque aos Poderes Constituídos"

O PL também destaca, na nota, que o autor do ato demonstrou publicamente em suas redes sociais rejeição tanto ao ex-presidente Bolsonaro quanto ao atual presidente Lula, assim como "profundo descontentamento com a polarização política". Além disso, para desvincular o autor do ato ao ex-presidente, lembra que sua candidatura a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020 ocorreu quando Bolsonaro ainda não era filiado ao partido.