Em São Paulo, Boulos tem 30% e Nunes, 29% das intenções de voto

DATAFOLHA

Publicado em 11 de março de 2024 às 08:01

Boulos e Nunes em disputa Crédito: (PSOL/Divulgação)

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral em São Paulo. Pesquisa do Datafolha divulgada no início da madrugada desta segunda-feira, 11, mostra Boulos com 30% e Nunes com 29% das intenções de voto. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, para cima ou para baixo.

Na sequência, aparecem Tabata Amaral (PSB), com 8%; Marina Helena (Novo), com 7%; Kim Kataguiri (União), com 4%; e Altino (PSTU), com 2%. Os que declararam voto em branco ou nulo são 14%, e 6% disseram não saber em quem votar.

Em um cenário sem a presença de Kataguiri, Nunes surge à frente de Boulos, com 30% a 29%. Tabata sobe para 9%, Marina mantém 7% e Altino cai para 1%. Nesse caso, brancos e nulos somam 16% e "não sei", 7%.

Em um terceiro cenário, sem Tabata e Kataguiri, Boulos e Nunes empatam em 33%, com Marina Helena com 8% e Altino com 2%. Brancos e nulos somam 17% e "não sei", 7%.

Na pesquisa anterior realizada pelo Datafolha, em agosto, Boulos tinha 32% e Nunes, 24%. Os dois levantamentos, no entanto, não são comparáveis, por causa de mudanças na lista de pré-candidatos.