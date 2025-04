EMPREGO

Empresa de estética automotiva amplia operações com 200 vagas e nova fábrica

Vagas incluem cargos como analistas, assistentes, operadores, supervisores e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

A Vonixx, marca cearense especializada em produtos para estética automotiva, anunciou um plano de expansão que inclui a criação de 200 novas vagas de emprego e a construção de uma nova fábrica em Fortaleza. Com previsão de conclusão em 2027, a unidade industrial terá estrutura moderna e sustentável para ampliar a capacidade produtiva e atender à demanda crescente, especialmente no mercado internacional. >

Paulo Henrique, CEO da empresa, destacou a importância desse movimento: "Estamos vivendo um momento de transformação e avanço. As novas vagas são reflexo direto do nosso crescimento, e a nova fábrica será essencial para suportar nossa estratégia de expansão". Com as contratações, a companhia ultrapassará a marca de mil colaboradores, reforçando setores como produção, logística, pesquisa e desenvolvimento, e atendimento. >