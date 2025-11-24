Acesse sua conta
Empresa oferece passagens interestadual com até 80% de desconto; confira os destinos

No Brasil, a FlixBus oferece passagens para mais de 100 cidades em 14 estados e no Distrito Federal

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:55

A FlixBus anunciou a última fase da campanha Green Friday, encerrando três semanas de promoções regionais com uma rodada final de descontos válidos para rotas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Os descontos podem chegar a 80% e há passagens a partir de R$ 21,99. A promoção vale para reservas de 28 de novembro a 1º de dezembro, com embarques de 28 de novembro a 18 de dezembro e de 5 a 31 de janeiro de 2026, ideal para quem planeja viagens de férias com economia.

Entre as rotas de destaque estão Rio de Janeiro x São Paulo, a partir de R$ 23,99; São Paulo x Balneário Camboriú, por R$ 27,99, e São Paulo x Brasília, a partir de R$ 53,99. No Nordeste, há opções como Fortaleza x Recife, a partir de R$ 59,99; Fortaleza x Natal, por R$ 55,99; Aracaju x Salvador, a partir de R$ 21,99; e Recife ou Maceió para Salvador a partir de R$ 46,99.

"A Green Friday já se consolidou como o nosso maior período de ofertas, queremos que cada vez mais brasileiros aproveitem a combinação de segurança, conforto e preços acessíveis para viajar no fim do ano e nas férias”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil. Os descontos são aplicados automaticamente no momento da compra. Pelo aplicativo da FlixBus, o passageiro ainda ganha 10% de desconto adicional, usando o cupom CUPOMAPPA.

Atuando no Brasil desde dezembro de 2021, a FlixBus é uma empresa de tecnologia em serviços de transporte rodoviários, controlada pela alemã Flix, líder global em viagens acessíveis e sustentáveis, presente em 44 países. A FlixBus está inovando o segmento de transporte brasileiro com seu modelo único e inovador, que oferece viagens de ônibus seguras, confortáveis e com preços acessíveis.

A empresa presta serviços de inteligência de mercado a transportadoras regulares, oferecendo soluções de tecnologia para vendas, marketing e atendimento ao consumidor. No Brasil, a FlixBus oferece passagens para mais de 100 cidades em 14 estados e no Distrito Federal. Atualmente, a empresa presta serviços a oito viações parceiras, todas autorizadas pela ANTT e com presença em rodoviárias por todo o país. Para saber mais, acesse: www.flixbus.com.br

