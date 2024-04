DISTRITO FEDERAL

Empresária é presa por presentear menor em troca de sexo; conheça

A empresária Simone Miranda, de 37 anos, foi presa no dia 12 deste mês por suspeita de aliciar sexualmente um adolescente de 13 anos. Segundo o portal Metrópoles, a moradora do Distrito Federal dava presentes ao menor em troca de sexo.

Simone é dona de um canal de YouTube onde divulga sobre moda, cosméticos e perfumaria. Além disso, segundo a reportagem, a mulher é revendedora de cosméticos e mantém página no Instagram em que vende cestas com os produtos e chocolates. No Facebook, Simone publica mensagens nas quais afirma que é uma mulher segura e que não liga para a opinião alheia.