SANTA CATARINA

Empresário do setor de carro de luxo morre após anestesia geral para fazer tatuagem

A Polícia Civil foi acionada e abriu um inquérito para investigar a morte

O empresário e influenciador Ricardo Godoi, de 46 anos, faleceu na segunda-feira (20) em Itapema, em Santa Catarina, durante um procedimento de tatuagem. De acordo com um amigo da família, Godoi recebeu anestesia geral em um hospital antes de realizar a tatuagem. A Polícia Civil foi acionada e abriu um inquérito para investigar a morte.

A morte de Godoi ocorreu por volta do meio-dia de segunda-feira (20). Em suas redes sociais, ele havia informado que passaria por um procedimento cirúrgico e retornaria às 16h. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias da morte.

O Conselho Regional de Medicina (CRM) de Santa Catarina esclareceu que não há restrição para a aplicação de anestesia geral por um anestesista em uma unidade de saúde para a realização da tatuagem. O órgão ressaltou, porém, a importância de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente, que deve detalhar os riscos envolvidos. Até o momento, o caso não havia sido oficialmente encaminhado ao CRM, de acordo com o G1 SC.

Ricardo Godoi era conhecido na região por seu trabalho com veículos de luxo. O empresário foi descrito por amigos como alguém muito querido por todos ao seu redor. Ricardo Portes, amigo de Godoi, destacou seu sucesso profissional, incluindo o título de maior vendedor da Volkswagen e sua atuação na importação de carros de luxo para o Brasil. Portes também ressaltou a vida pessoal do empresário, que era casado e pai de filhos. "Era um ótimo pai, marido exemplar, transbordava energia onde chegava, muito amado pelas crianças", disse.

O corpo será velado nesta terça-feira (21), a partir das 11h, na Capela do Vaticano em Itajaí, com sepultamento previsto para as 17h.