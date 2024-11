VIOLÊNCIA

Jurado de morte pelo PCC, empresário é executado em tiroteio no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Antônio Vinícius já havia sido alvo de um atentado no Natal do ano passado

Carol Neves

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 17:21

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach Crédito: Reprodução

Um empresário foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira (8). O tiroteio no maior aeroporto do país ainda deixou três feridos. O morto foi identificado como Antônio Vinícius Lopes Gritzbach.

Segundo reportagem do Uol, Antônio Vinícius estava ameaçado de morte pelo PCC, depois de se tornar pivô de uma guerra interna na facção. Ele teria mandado matar dois integrantes da organização criminosa, Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, motorista de Anselmo, que foram executados em 2021.

O Ministério Público de São Paulo denunciou Antônio pelos crimes e afirmou que o empresário mantinha negócios na área de bitcoins e criptomoedas.

Jurado de morte, Antônio Vinícius já havia sido alvo de um atentado no Natal do ano passado. Ao lado da família, ele estava na sacada do apartamento na capital paulista quando tiros foram disparados na direção do local, segundo o site Metrópoles. Na época, ninguém foi atingido.

Por conta do envolvimento da vítima com o PCC, uma execução a mando da facção é naturalmente uma das possibilidades que a polícia vai investigar para motivação do crime. Além disso, é possível que a morte tenha acontecido por queima de arquivo, pois o empresário assinou um acordo de delação premiada e chegou a acenar com a possibilidade de entregar agentes públicos aos quais teria pago propina, informa o colunista Josmar Jozino, de Uol.

Nas redes sociais, vídeos mostram um homem baleado na pista de acesso ao embarque. Outro ferido aparece dentro do aeroporto. As imagens mostram muita correria.