INVESTIGAÇÃO

Empresário preso pela PF escondeu R$ 500 mil na cueca

O empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB), de Roraima, foi preso pela Polícia Federal com R$ 500 mil escondidos dentro da cueca.

Entre os presos estão uma advogada e dois policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Na hora da prisão pelos agentes da PF, Renildo estava com o dinheiro preso na cueca. Uma imagem registra o dinheiro saindo pela cintura, na parte da frente da calça.

Segundo o colunista Guilherme Amado, assinou R$ 53,3 milhões em contratos com o governo federal e bateu recorde, com os R$ 211,5 milhões assinados com o Ministério da Saúde para assistência de saúde aos povos indígenas Yanomami por dois anos.