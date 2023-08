Empresário que foi filmado estuprando esposa é absolvido pela Justiça

Preso em janeiro sob acusação de ter estuprado a ex-esposa, que estaria desacordada e sob efeitos de remédios, o empresário Ricardo Penna Guerreiro, de 56 anos, foi absolvido pela Justiça de São Paulo por falta de provas. As informações são do g1.



A defesa do acusado se baseou no depoimento prestado pela médica psiquiatra do casal à Justiça. A profissional informou que os medicamentos prescritos para Juliana não alteram o nível de consciência.