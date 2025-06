ATÉ HOJE

Enem: prazo para pagamento da taxa de inscrição encerra nesta sexta (27); saiba como fazer

Provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro, na maior parte do país

Larissa Almeida

Publicado em 27 de junho de 2025 às 11:59

Enem Crédito: Agência Brasil

Os candidatos que vão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano têm até esta sexta-feira (27) para realizar o pagamento da taxa de inscrição. O Inep, órgão responsável pelo exame, prorrogou o prazo após o fim das inscrições gerais. Desta forma, não haverá novo adiamento. >

Para fazer o pagamento, é preciso acessar a página do participante, no site oficial do Enem. Em seguida, o candidato deve clicar na aba Pagamentos/isenção e emitir o valor da taxa de inscrição, que custa R$ 85. >

A taxa pode ser paga em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários e Pix. Nesta última modalidade, o pagamento deve ser feito a partir do QR Code que consta no próprio boleto. >

Neste ano, as provas do Enem vão ocorrer nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país. Somente as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, do estado do Pará, vão fazer o exame nos dias 30 e 7 de dezembro, por conta da realização da COP30, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas. >